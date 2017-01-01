В финал конкурса «Арабеск» прошли шесть пермяков

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Фото: Никита Чунтомов

Подведены итоги второго тура конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой.

Во втором туре участники исполняли номера как классической, так и современной хореографии. За три дня жюри отсмотрело работы 77 участников из 10 стран и 11 российских городов. В итоге в заключительный тур прошли 34 человека. Шестеро из них представляют Пермь: Данила Хамзин, Иван Суродеев, Алексей Хамзин, Вячеслав Спильчевский, Мария Малинина и Кирилл Макурин. Они продолжат борьбу за призы «Арабеска» 20 апреля. По условиям конкурса, финалисты должны будут исполнить две вариации или па-де-де хореографов XIX—XXI веков. Имена победителей станут известны 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба пермского театра оперы и балета, наблюдать за состязанием артистов балета смогут все желающие. Третий тур и гала-концерт лауреатов покажет инфоканал «Дом.ru Гид». Трансляции будут доступны жителям 56 городов. Кроме того, третий тур конкурса будет транслироваться на сайте театра, а гала-концерт покажет телеканал «Ветта-24».