Новый рейтинг УК Прикамья появится на «Управляем вместе» до 25 апреля
Сегодня, 18 апреля, на заседании правительства Пермского края краевая Инспекция государственного жилищного надзора отчиталась об итогах работы прошлого года.
В начале рассмотрения вопроса губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что сфера ЖКХ является одной из самых сложных с точки зрения соблюдения законодательства.
«К сожалению, до сих пор на рынке находятся компании, которые по разным причинам не готовы работать по закону и по совести. Так, по итогам прошлого года, в инспекцию поступило более 17 тыс. обращений. Было выявлено почти 9,5 тыс. нарушений и возбуждено 218 административных дел».
По словам и.о. начальника Инспекции госжилнадзора Александра Евсюкова, большая часть жалоб на работу УК (72%) касалась технического содержания дома. Ещё 10% жалоб — это претензии к определению платы за услуги ЖКУ, и 18% — к правомерности действий управляющей компании и ТСЖ.
«Для удобства жителей, стимулирования улучшения работы управляющих организаций, повышения ответственности перед собственниками жилья и конкурентоспособности компаний в регионе создан рейтинг управляющих компаний. Данные по итогам четвёртого квартала 2017 года опубликованы на портале «Управляем вместе». Актуальный рейтинг будет размещён до 25 апреля», — добавил Александр Евсюков.
Также руководитель госжилинспекции доложил, что после трагедии в Кизеле они проверили внутридомовое газовое оборудование в 108 многоквартирных домах. По его словам, обследование домов, находящихся в зоне риска, будет завершено до 1 июня 2018 года.
Источник — пресс-служба администрации губернатора