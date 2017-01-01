Пермские студенты взяли «золото» и «бронзу» на международной онлайн-олимпиаде по физике

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Физики Пермского государственного национального исследовательского университета стали призёрами международной студенческой интернет-олимпиады по физике, прошедшей одновременно в нескольких десятках вузов России и стран ближнего зарубежья.

В первом (вузовском) этапе олимпиады по дисциплине «Физика» в различных профилях подготовки приняли участие 2 тыс. 454 студента из 112 вузов. В финальный этап олимпиады по специализированному профилю (с углублённым изучением дисциплины) были приглашены 53 студента.

В Прикамье заключительный тур был организован на площадке Пермского политехнического университета. Золотую медаль завоевал Михаил Косков, студент третьего курса направления «Прикладные математика и физика» (ПГНИУ), бронзовые медали получили студенты первого курса этого же направления Лолита Князева и Рифат Ханнанов.

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