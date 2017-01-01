Жители Прикамья смогут задать вопросы о весеннем призыве по «прямой линии»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

20 апреля в приёмной президента РФ в Пермском крае состоится «прямая телефонная линия», посвящённая весеннему призыву в Вооружённые силы Российской Федерации.

В работе «прямой линии» примут участие представители Военного комиссариата Пермского края, Военной прокуратуры Пермского гарнизона, а также Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей.

Жители Прикамья могут задать вопросы о весеннем призыве, прохождении призывной медицинской комиссии, действующих отсрочках, а также о срочной службе, которую уже проходит призывник, или службе по контракту.

«Прямая телефонная линия» пройдёт 20 апреля, в пятницу, с 11.00 до 12.00 по телефону: (342) 217-68-90.