В Перми пройдёт общегородской весенний субботник

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 18 апреля, глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с докладом о ходе весеннего благоустройства на заседании правительства Пермского края.

По словам градоначальника, уборка города идет по плану. Подрядные организации чистят придорожные газоны от мусора, прошлогодней листвы, прилотковую часть дорог от скопившейся за зиму грязи. Ежедневно на приборке улично-дорожной сети задействовано более 200 единиц техники.

Со 2 апреля ежедневно в каждом районе Перми задействовано по 3-4 поливомоечные машины. Также подрядчики приступили к мойке пешеходных и барьерных ограждений, очистке остановочных комплексов от граффити и объявлений, покраске дорожных ограждений, малых архитектурных форм, приводят в порядок дорожные знаки. На проезжей части проходит профилактический ремонт с помощью литого асфальтобетона.

Кроме того, 21 апреля состоится общегородской субботник с участием коллективов промышленных предприятий, организаций, предприятий торговли и бытового обслуживания, учебных и медицинских учреждений, администрации города и правительства края, неравнодушных жителей города. Планируется, что в предстоящем субботнике примут участие около 100 тыс. человек, будет задействовано более тысячи единиц дорожной техники, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Комплексную уборку территории города планируется завершить до 1 мая.