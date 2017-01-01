В Стерлитамаке школьник напал на сверстниц и поджёг класс

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Инцидент произошёл сегодня утром, 18 апреля, в школе №1 города Стерлитамака в Башкирии. Один из девятиклассников в кабинете информатики, предположительно, напал на двух учениц и учительницу, нанеся им травмы средней степени тяжести, а затем поджёг класс. По данным «Интерфакса», нападавший был вооружён ножом. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра, сообщает РИА.

После инцидента в школе четыре человека госпитализированы, из них трое дети. Характер травм уточняется, передаёт ТАСС со ссылкой на республиканский минздрав Башкирии. На месте работает следственно-оперативная группа башкирского СУ СКР, выясняя обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 15 января 2018 года в пермской школе №127 двое подростков, вооруженных холодным оружием, напали на учеников 4Б класса и их учительницу. В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. В больницах оказались: педагог, оба нападавших, и девять четвероклассников.

После случившегося власти Пермского края выступили с инициативой по внесению поправок в федеральное законодательство. Предлагается усилить ответственность родителей за воспитание детей, существенно расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних, создавав на их базе самостоятельный орган государственной власти.