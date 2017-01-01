Жители Прикамья стали реже ходить в столовые и рестораны Оборот рынка общественного питания в Пермском крае за год упал на 8,7 процентов

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Изменения ключевых показателей в сфере розничной торговли по итогам января-марта текущего года приводит Пермьстат. По их данным, оборот розничной торговли в крае за первые два месяца года сложился в сумме 125705,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет +4,5% к соответствующему периоду прошлого года. При этом больший рост в этой категории показали непродовольственные товары (+5,3%).

Рост оборота пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил лишь +3,6%. При этом оборот общественного питания за январь-март сложился в сумме 5457,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,3% ниже уровня прошлого года.

Добавим, оборот розничной торговли в регионе за январь-март 2018 года на 95,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила лишь 4,9%.