Житель Соликамска незаконно вырубил лес на 35 млн рублей

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За рубку ценных пород деревьев мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы

В суде установлено, что осуждённый вместе со знакомым искали на территории Соликамского лесничества делянки, на которых произрастали ели, пихты и сосны, а затем незаконно давали указание двум нанятым лесозаготовительным бригадам их вырубать. В результате с лета 2016 года по февраль 2017 года рабочие вырубили более 3,5 тыс. кубометров деревьев. Ущерб составил более 35 млн руб.

Соликамский городской суд приговорил мужчину к 10 годам в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. руб. и запретил на три года заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины. Гражданский иск лесничества о возмещении суммы причинённого вреда удовлетворён в полном объёме. Второй организатор вырубки в настоящее время находится в международном розыске, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.