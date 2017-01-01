Директора пермского агентства недвижимости осудили на четыре года 37-летняя пермячка признана виновной по пяти эпизодам мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданам

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Суд установил, что с мая 2015 года по сентябрь 2016 года учредитель и директор ООО «Агентство недвижимости «Светлый путь» обманывала своих клиентов и похищала их деньги. В частности, она получала от потерпевших деньги за оказание услуг по купле-продаже недвижимости, однако умышленно не исполняла свои обязательства, а денежные средства присваивала. Общий ущерб клиентам фирмы составил порядка 1,6 млн. рублей.

Индустриальный районный суд Перми приговорил риелтора к четырём годам колонии общего режима. Женщина также должна будет заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Часть похищенных денежных средств подсудимая уже вернула потерпевшей стороне. Однако ей осталось возместить ещё более миллиона рублей. Суд наложил взыскание на имущество осужденной.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда в апелляционном порядке оставила приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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