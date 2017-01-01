Старшему поколению Прикамья рассказали о способах защиты прав потребителей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: permkrai.er.ru

Сегодня в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялся семинар по актуальным вопросам защиты прав потребителей, на который были приглашены активисты Мотовилихинского совета ветеранов и ТОСов краевой столицы.

Модераторами семинара выступили заместитель руководителя приёмной, председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» в Пермском крае Елена Савельева и руководитель консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», член регионального общественного совета партпроекта «Народный контроль» Артём Тунёв.

Напомним, что оба проекта партии «Единая Россия» объединили усилия, чтобы проинформировать пожилых людей о способах защиты их прав при покупке товаров и услуг.

Так, Елена Савельева рассказала пожилым людям о том, что в Пермском крае начало выстраиваться межведомственное взаимодействие в интересах граждан пожилого возраста, исходя из потребностей людей старшего поколения. В частности, одним из направлений работы партпроекта является информирование по актуальным вопросам жизнедеятельности.

«Сегодня мы проводим первый семинар, тема злободневная. Пенсионеров часто обманывают недобросовестные продавцы, особенно те, которые ходят по квартирам и предлагают различные товары. Вы являетесь активной частью населения, общаетесь со своими коллегами в совете ветеранов, в ТОСах. Мы надеемся, что полученную сегодня информацию вы будете транслировать дальше, чтобы обманутых пожилых людей было как можно меньше», — подчеркнула Елена Савельева.

Артём Тунёв отметил, что федеральный закон «О защите прав потребителей» действует в России с 1992 года и предусматривает целый комплекс основных прав потребителей: информацию о цене, составе, о продавце товара, безопасность и качество товара, возмещение ущерба и судебную защиту. Напомним также, что судебные иски по потребительским вопросам не облагаются госпошлиной. Защищать права потребителя в суде может сам пострадавший гражданин либо органы Роспотребнадзора, общественные организации и администрации города или района.

«При обнаружении в товаре недостатков, которые не были оговорены продавцом, вы имеете право требовать его замены, уменьшения цены, бесплатного устранения недостатков или возврата денег. В то же время, если товар надлежащего качества не подошел по форме, габаритам, расцветке или комплектации, потребитель вправе его обменять на аналогичный в течение 14 дней, за исключением товаров, которые входят в перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. N 55», — сказал Артем Тунёв.

Также руководитель консультационного центра научил пожилых людей, как правильно составлять претензию, если продавец продал некачественный товар.

Всем участникам семинары были розданы памятки Роспотребнадзора о том, на что обращать внимание при открытии банковских вкладов и счетов, как пользоваться микрозаймами, какие правила необходимо соблюдать при оформлении кредитных и дебетовых карт.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае