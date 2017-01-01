Фестиваль KAMWA-2018 пройдёт в Хохловке Ранее его планировалось провести в краевой столице

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Сегодня, 17 апреля, директор фестиваля Наталия Шостина объявила на своей странице в Facebook о старте KAMWA 2018. Международный фестиваль состоится с 27 по 29 июля.

«После длительных переговоров было принято решение в последние выходные июля проводить Фестиваль KAMWA в Хохловке, а значит подарить всем нам три дня лета, солнца и радости! В этом году KAMWA представит программу «Танцы народов мира». Мы ждём в гости музыкальных продюсеров и директоров крупных фестивалей России. Фестиваль вновь украсит проект «Этномода» с коллекциями на тему «Племена». Ну, и ещё много чего…», — добавила Наталия Шостина.

Напомним, в ноябре прошлого года Наталия Шостина сообщила на своей странице, что в 2018 году фестиваль пройдёт не в Хохловке, а в Перми. «Любим Хохловку и надеемся, что Kamwa в Хохловке — отличный формат крупного регионального события. Но развивать фестиваль в музее и на территории Хохловского поселения нужно при взаимной заинтересованности и за столом переговоров», — пояснила тогда она.

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