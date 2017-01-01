Пермские леса обработают от клещей после таяния снега

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Фото: Константин Долгановский

Пермское городское лесничество подписало договор на противоклещевую обработку городских лесов. Начать работу планируется после установления сухой погоды.

В этом году акарицидной обработке должны подвергнуть почти 700 га леса. В первую очередь станут обрабатывать экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 м и прилегающие к ним открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, а также дороги и тропинки, ведущие к садам и жилым районам.

В особо охраняемой природной территории «Липовая гора» от клещей обработают более 10 мест отдыха, дорожно-тропиночную сеть возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо» и лесные поляны, используемые пермяками для отдыха.

В Черняевском лесу обработке подвергнутся экологические тропы «Дорога домой», «Здоровье», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша», «Солнечная поляна» и асфальтированные и беговые дорожки.

В Верхне-Курьинском участковом лесничестве дезинфекции подлежат экологические тропы «Большая сосновая» и «Пролетарская», 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне Гайва, территория вблизи школы №37 и ряд других территорий.

В Нижней Курье от клещей обработают экологические тропы «Красные горки» и «Крым», парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».

В Левшино обработка пройдёт в местах отдыха и на экологических тропах «Чапаевская» и «Ботаническая», а также дорожно-тропиночной сети, используемой жителями ближайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.

Источник — пресс-служба администрации Перми