Михаил Бабич подпишет в Перми трёхстороннее соглашение В Пермь с рабочим визитом приедет полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

18 апреля 2018 года в селе Усть-Качка Михаил Бабич вместе с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генералом армии Виктором Золотовым и губернатором Прикамья Максимом Решетниковым примут участие в подписании трёхстороннего соглашения по оказанию шефской помощи ГАОУ «Пермский кадетский корпус», сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.