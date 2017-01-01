Конкурс на выбор регоператора по обращению с отходами будет объявлен в мае Планируется, что региональный оператор появится к осени этого года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщил сегодня, 17 апреля, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания заместитель руководителя РСТ Павел Ситкин, сейчас ведомство готовит конкурсную документацию на выбор регионального оператора и уже в мае собирается объявить торги.

«По закону мы должны были выбрать регионального оператора до 1 мая. Естественно, эти сроки выдержаны не будут. Но мы ставим себе задачу выбрать регоператора до осени. Потому что у нас немного времени, чтобы решить организационные моменты до того, как мы все начнём платить за твердые коммунальные отходы с 1 января 2019 года».

Заместитель руководителя РСТ объяснил, что срыв сроков связан с корректировкой территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и расчётом нормативных накоплений от ТКО на территории края. Сейчас эти работы уже проведены, и подготовлены проекты всех постановлений. Павел Ситкин пояснил, что сейчас корректировка терсхемы и конкурс по выбору регоператора будут идти параллельно.