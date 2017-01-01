WanderBlok поможет построить коттедж за один сезон
Начнётся активный строительный сезон, и, если вы задумываетесь о строительстве собственного дома, обратите внимание на технологию WanderBlok от «СтройПанельКомплект».
Сегодня по данной технологии успешно реализуются проекты компании — жилые дома и детские сады, а также проекты индивидуального жилищного строительства на территории Перми и Пермского края.
Один этаж — за 8 часов!
Автоматизированная линия по программе, заложенной проектировщиком, из стандартного размера крупноформатных блоков формирует конструкции методом склеивания. На строительную площадку привозят не отдельные блоки, а готовые стены. Это ускоряет процесс монтажа, уменьшает участие человеческого фактора и позволяет смонтировать за одну рабочую смену один этаж коттеджа.
При производстве стен вместо цементного раствора используется сверхпрочный клей, кирпичи примыкают максимально плотно друг другу. Это исключает усадку стен и появление мостиков холода. Отделку в доме можно проводить сразу после окончания монтажа.
Монтаж готовых кирпичных стен, изготовленных с высокой точностью, позволяет провести строительство в кратчайшие сроки и с высоким качеством, которое обеспечивает австрийское оборудование и автоматизация процесса. Вы получаете готовый коттедж всего через два-три месяца.
В портфеле застройщика — более 10 готовых проектов. При покупке комплекта для строительства дома проект вы получаете в подарок!
Также мы предлагаем разработку индивидуальных проектов по оптимальной стоимости.
Отдел продаж ЖБИ и WanderBlok:
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а, тел.: (342) 264-25-45, 264-26-30, 264-26-31.
Узнайте больше о широких возможностях строительства на сайте domspk.ru.
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