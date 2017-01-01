Спортсменка из Чусового завоевала «золото» на Первенстве мира по могулу

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Первенство мира по могулу
Фото: Федерация фристайла России

На Первенстве мира в шведском Дуведе 14 и 15 апреля прошли соревнования в могуле. 15 апреля в состязаниях по парному могулу лучшей стала Виктория Лазаренко из Чусового, завоевавшая золотую медаль.

Отметим, что это вторая медаль российской спортсменки за два дня соревнований. Так, 14 апреля Виктория Лазаренко получила «бронзу» по могулу среди девушек. На старт вышли 36 спортсменок. Первые два места заняли японские спортсменки Кисара Сумиоши и Хинака Томитака, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Виктория родилась и живёт в Чусовом, является серебряным (могул) и бронзовым (парный могул) призёром чемпионата России (2018 год). Тренер — заслуженный тренер России С.А. Лазаренко. Выступает за СДЮСШОР «Огонёк» (г. Чусовой), ЦСП Пермского края.

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