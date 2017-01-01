«Девелопмент-Юг»: Самое важное — создавать комфортную среду Японские инвесторы и краснодарский застройщик планируют реализовать в Перми несколько проектов

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С рабочим визитом Пермь посетили представители японской инвестиционной компании YunikaCorporation и руководство строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». Инвесторы и застройщики осмотрели перспективные площадки краевой столицы, познакомились с приоритетными проектами и обсудили возможные варианты сотрудничества с краевыми и городскими властями.

Японская группа «YunikaCorporation», занимающаяся инвестициями в недвижимость и управлением крупными коммерческими объектами, была основана в Токио в 1952 году. По словам президента компании Мотохико Исодзаки, с развитием экономики в Японии росли цены на землю, и на данный момент они достигли своего пика, поэтому руководством группы было принято решение искать новые рынки.

«Для развития бизнеса больше всего подходят регионы России, потому что ситуация в Москве и Санкт-Петербурге уже сильно напоминает Токио, и мы не видим для себя там перспективы развития. Нам интересно работать в растущих регионах, а в Перми мы видим очень большой потенциал», — объяснил господин Исодзаки.

Российским партнёром «YunikaCorporation» стала строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг» из Краснодара, в настоящее время занимающаяся застройкой микрорайона «Ива» в Перми.

«Отношения с Пермским краем складывались у нас не очень просто, и хорошо, что этот период прошёл. Сейчас нам очень комфортно работать и с исполнительной властью, и с бизнес-средой. Мы считаем, что мы уже чуть-чуть пермяки, и настроены на то, что будем работать здесь всегда», — рассказал президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов.

В Перми представители японской и краснодарской компаний осмотрели несколько перспективных площадок и встретились с экс-главой «Бюро городских проектов» Андреем Головиным (сейчас занимается консультированием властей по градостроительству), который представил гостям краевой столицы концепцию развития и изменения города на ближайшие 15-20 лет.

«То, что мы увидели, нас сильно впечатлило. Делается всё правильно. Мне кажется, это очень интересно. Это могут быть и совместные проекты, которые мы сможем реализовать», — поделился Сергей Иванов.

Стоит отметить, что в настоящее время YunikaCorporationинвестирует в жилое строительство в Дзержинском районе Перми. «Девелопмент-Юг», в свою очередь, занимается реализациейкрупнейшего в регионе проекта комплексного освоения территории под названием «Спортивный микрорайон «Ива». Сергей Иванов сообщил, что к концу 2018 года компания планирует закончить застройку правой стороны участка и перейти на левую. Он отметил также, что на полное освоение «Ивы» требуется порядка 10-12 лет. Кроме того, на данный момент краснодарский застройщик ведёт переговоры с «Ашаном» и Metro о возможности реализации их на «Иве».

«Кроме «Ивы» у нас есть на рассмотрении несколько проектов в разных локациях. Это проекты площадью от одного до пяти гектаров. Как минимум три из них нам кажутся очень интересными, мы практически договорились с собственниками этих активов», — поделился «пермскими»планами Сергей Иванов.

Что касается финансирования, для реализации проектов японская и российская компании планируют привлекать собственные деньги и средства крупных международных банков. Кроме того, YunikaCorporationзаинтересована в том, чтобы заручиться поддержкой крупных межрегиональных российских компаний, поскольку планирует реализовать в нашей стране не один долгосрочный проект, добавил господин Исодзаки.

Также в рамках рабочего визита бизнесмены встретились с главой региона Максимом Решетниковым, мэром Перми Дмитрием Самойловым и представителями краевого правительства. На встрече губернатор Прикамья представил инвестиционный потенциал Пермского края и перечень приоритетных для региона проектов.

«Если даже половина из того, что задумано, в ближайшие 8-10 лет реализуется, то наполнение бюджета, уровень жизни значительно улучшится. Сегодня самое важное — создавать среду, очень комфортную для проживания, с большим количеством социальных, спортивных, коммерческих, развлекательных объектов», — резюмировал Сергей Иванов, подводя итоги деловой поездки.

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