В Перми разрешили переносить на льготном проездном неиспользованные поездки

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Фото: Константин Долгановский

С 21 апреля начнут действовать изменения в порядок использования льготных проездных документов.

Теперь при утере или повреждении проездного документа, для блокировки старой карты и восстановлении новой можно будет сразу обратиться в пункты выдачи проездных, без обращения в МКУ «Гортранс». Кроме этого, для получения новой карты, в случае утери или повреждения предыдущей по вине пользователя, необходимо будет оплатить стоимость карты — 71 рубль.

Кроме этого, с 21 апреля появится возможность восстановить поездки, неиспользованные на старом проездном документе. Для этого необходимо будет обратиться с новой картой и чеком о пополнении проездного документа на текущий месяц в МКУ «Гортранс». Также пассажирам разрешат переносить поездки на следующий месяц в случае, если в текущем месяце по проездному не было совершено ни единой поездки.

Если проездной используется лицом, не оформлявшим этот документ, теперь сотрудники МКУ «Гортранс» имеют право заблокировать проездной.

Источник — пресс-служба администрации Перми