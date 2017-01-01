Жителей Перми осудят за организацию онлайн-казино

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По версии следствия, в 2015 году два пермяка разработали преступную схему незаконного проведения азартных игр с использованием сети «Интернет». Они получили для своей компании, зарегистрированной в Лондонском офшоре, лицензированные права оператора онлайн-сайта азартных игр. К сайту были подключены виртуальные счета, чтобы игроки могли направлять деньги для ставок. Чтобы привлечь максимальное число участников, пермяки создали в городе сеть интернет-кафе «Князь», а также провели «таргетинговую» рекламу.

Бары «Князь» работали с конца 2015 года по июнь 2017 года. За это время в преступную группу вошли ещё пятеро человек. Денежные средства, поступавшие от игроков на основной счет сайта, лидеры преступной группы распределяли между собой. В общей сложности соучастники получили доход в сумме не менее 12 млн руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении пяти соучастников преступной группы направлено в суд. Двое организаторов находятся в розыске, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.