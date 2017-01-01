Причины падения столба на Компросе будут выяснять до конца недели Аварийная опора троллейбусной сети парализовала движение в центре Перми в минувшую пятницу

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Всего МУП «Пермгорэлектротранс» эксплуатирует 111,009 км контактной сети трамвая и 86,990 км контактной сети троллейбуса. Средний возраст контактной сети составляет 39 лет.

Всего МУП «Пермгорэлектротранс» эксплуатирует 111,009 км контактной сети трамвая и 86,990 км контактной сети троллейбуса. Средний возраст контактной сети составляет 39 лет.

Напомним, столб контактной сети МУП «Пермгорэлектротранс» на перекрёстке Компроса и улицы Полины Осипенко повалился на проезжую часть проспекта в пятницу, 13 апреля, в 11:15. Более 2-х часов движение по Комсомольскому проспекту в сторону Соборной площади было остановлено. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.