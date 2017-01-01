В центре Перми состоится донорский марафон

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Фото: Фонд «Дедморозим»

23 апреля с 9.30 до 13.30 на площади перед Органным концертным залом (Ленина, 51Б) будет работать мобильный комплекс Службы крови. Акция приурочена к Национальному дню донора крови, рассказывают в фонде «Дедморозим». Любой желающий, не имеющий противопоказаний к донорству, может сдать кровь и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга.

Переливание крови или пересадка клеток костного мозга часто нужны неожиданно, поясняют организаторы. Чтобы помощь пришла вовремя, в регионах работают банки крови, а по всей стране создаётся Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга.

Оксана Самовольникова, главный врач Пермской краевой станции переливания крови:

— С каждым годом людей, желающих сдать свою кровь для совершенно незнакомых людей, становится всё больше. 2018 год объявлен Годом добровольца, и сегодня уже можно сказать, что движение доноров становится полноценным добровольческим движением. Благодаря донорам нам удается регулярно пополнять банк крови и поддерживать неснижаемый запас компонентов — это очень важно при экстренных ситуациях, эта кровь буквально спасает жизни.

В мобильном пункте все желающие смогут также стать потенциальными донорами костного мозга. Таковыми уже решили стать более трёх тысяч жителей Пермского края и около 75 тыс. людей по всей России. Врачи говорят, что вероятность найти донора в том же регионе, что родился пациент, гораздо выше. Помощь жителей Прикамья нужна регулярно: ежегодно 3-5 маленьким пермякам требуется пересадка костного мозга для спасения жизни — и тогда доноров ищут в едином для всей страны регистре.

Наташа Цветова, координатор фонда «Дедморозим»:

— Сдавать костный мозг 23 апреля пермякам не придётся. Вы можете стать потенциальным, т.е. будущим донором. Для этого нужно дополнительно поделиться всего 9 мл крови. Они помогут определить, кому донор сможет помочь: пересадки делают только генетически похожим людям.

Прямо на акции доноры определят свою группу крови и резус-фактор, а через 2-3 дня смогут получить результаты анализов (общего анализа крови, биохимического исследования, анализа на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С) — на руки или в личном кабинете донора. Также для доноров предусмотрена компенсация питания (647 рублей) и справка на два выходных дня с сохранением среднего заработка. Вступление в Национальный регистр доноров костного мозга анонимно, безвозмездно и добровольно.

Донорскую акцию, приуроченную к празднику, проведёт Пермская краевая станция переливания крови совместно с фондом «Дедморозим» при поддержке Министерства здравоохранения Пермского края.

Партнёром акции к Национальному дню донора стал ПАО «СИБУР Холдинг». Типирование полученных образцов осуществляется за счёт гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и средств Русфонда. Годовую программу развития донорства костного мозга в Пермском крае поддерживает лично бенефициарный владелец ПАО «Метафракс» Сейфеддин Рустамов. В рамках благотворительной программы он сделал пожертвование, которое покроет расходы, связанные с привлечением в регистр потенциальных доноров из Пермского края до декабря 2018 года.