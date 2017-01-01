В Перми пройдёт юбилейный фестиваль моноспектаклей «МОНОfest»

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Фото: оргкомитет фестиваля «МОНОfest»

С 18 по 21 мая 2018 года в Пермском Доме актёра, в театре «КТО» и на «Сцене-Молот» состоятся основные события V фестиваля моноспектаклей «МОНОfest-2018».

В этом году фестиваль вновь пройдёт в формате конкурса и впервые представит 12 моноспектаклей. Всего же организаторы получили более 60 заявок из разных городов России, Франции, Болгарии, Испании, Италии, Беларуси, Армении.

В состав жюри вошли видные российские театральные критики Владимир Спешков и Владислава Куприна, пермская арт-журналистка Юлия Баталина и победитель одного из фестивалей Александр Лушин.

Как сообщают в оргкомитете «МОНОfest», новшеством этого года станет определение лауреатов. Если раньше жюри присуждало лауреатство трёх степеней, то в 2018 году победителями фестиваля станут создатели моноспектакля в трёх номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая актёрская работа». Также члены жюри имеют право удостоить двух конкурсантов звания лауреатства и присудить им специальные призы за конкретные художественные ценности моноспектакля.

Кроме конкурсных показов, в этом году фестиваль представит специальную программу «Новые монопьесы», где пермские актёры представят читки новых пьес для одного исполнителя. Для читок выбраны три пьесы: монолог «Коля против всех» Сергея Давыдова, «Средство коррекции» Владимира Зуева и «Время сбора плодов» Игоря Яковлева.

Церемония награждения с вручением дипломов и памятных призов состоится 21 мая в пермском Доме актёра. Планируется, что на заключительном мероприятии выступит питерский дуэт «Экипаж Молодость».

Кроме того, на закрытии фестиваля ведущий артист Санкт-Петербургского Александринского театра, музыкант, телерадиоведущий Александр Лушин вместе с композитором и киноактёром Петром Разломием дадут в Перми единственный «Хороший концерт».

Отметим, традиционно мероприятие организует Пермское отделение Союза театральных деятелей РФ при поддержке Министерства культуры Пермского края.



