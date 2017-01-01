Дарья Соснина стала директором Пермского хореографического училища

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Церемония «передачи власти» в третьей балетной школе России состоялась 12 апреля. Представитель учредителя — Министерства культуры Российской Федерации — специально прибыл в Пермь, чтобы поблагодарить за работу прежнего директора училища Людмилу Шевченко и вручить ей почётную грамоту.

Новый директором, как и сообщал «Новый компаньон», стала бывшая солистка балетной труппы Пермского театра оперы и балета, кандидат психологических наук Дарья Соснина, внучка легендарной Людмилы Сахаровой, художественного руководителя училища в 1973-2005 годах.