Пермский международный марафон представят российским туроператорам

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Фото: Данила Шиферсон

20 апреля в Пермь приедут порядка 30 представителей турагентств из 13 городов России. Для гостей краевой столицы проведут обзорную экскурсию по городу и познакомят с трассой Пермского международного марафона.

В первый день визита для туроператоров на набережной Камы в 15.00 будет организован мини-забег с выдачей стартовых пакетов и награждением.

Для более близкого знакомства с регионом Пермский центр отдыха и туризма организует для гостей города экскурсии в Соликамск, Чердынь, сёла Покча, Вильгорт и Ныроб, Белогорский монастырь, Кунгур и Кунгурскую ледяную пещеру.

Также запланирована встреча российских туроператоров с организаторами спортивного события — представителями администрации Перми, сообщают в пресс-службе мэрии краевой столицы.

«Мы надеемся, что этот рекламный тур привлечёт не только новых участников на Пермский международный марафон, но и поможет сделать наш край туристически интересным для жителей других регионов России», — отмечают в городской администрации.