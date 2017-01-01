Главврачи объединённых больниц Прикамья подвели первые итоги работы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 16 апреля, состоялось совещание губернатора Прикамья Максима Решетникова с главными врачами государственных учреждений здравоохранения региона. На встрече глава Прикамья еще раз обозначил приоритетные задачи в деятельности краевых властей по улучшению качества медицинской помощи в регионе и рассказал о ходе их реализации.

Так, в Пермском крае ведётся работа по сокращению срока ожидания участковых врачей и узких специалистов. Напомним, ранее министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев сообщил, что в наиболее эффективно работающих поликлиниках сроки ожидания участковых врачей сократились до 24 часов. Задача 2018 года — решить аналогичный вопрос с узкими специалистами, норматив планового ожидания которых по программе госгарантий составляет 14 дней.

Максим Решетников рассказал также, что решается задача по повышению качества оказания медицинской помощи на селе: это работа выездных бригад, модернизация и строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

«В ряде территорий, где у нас были большие проблемы с показателями здоровья населения, нехватка кадров, мы в целом модернизировали систему оказания медицинской помощи, в первую очередь, с организационной точки зрения: объединили медучреждения, где необходимо, сделали ремонт, продвинулись в обеспечении поликлиник узкими специалистами», — объяснил глава региона.

Промежуточные итоги деятельности новых объединённых учреждений на совещании представили главные врачи Краевой больницы им. Е.А. Вагнера (Березники) и больницы Коми-Пермяцкого округа. Так, по словам топ-менеджеров, с объединением значительно улучшилась логистика и сократилось время ожидания узких специалистов.

«Самое важное — что пациенты и жители Кудымкарского района почувствовали большую доступность многих узких специалистов и стационарной помощи. Увеличилась выездная работа, улучшилась логистика. Сейчас централизованная скорая помощь находится в Кудымкаре, и если в той или иной отдалённой территории на вызов уходит скорая, на усиление идёт ещё четыре машины», — рассказывает главный врач больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Лопатин.

С коллегой солидарен главный врач Краевой больницы им. Е.А. Вагнера Михаил Суханов: «В Березниках были отдельно поликлиники, стационары, детская помощь. И сейчас нам гораздо легче госпитализировать больных, направлять их на высокоточные узкоспециализированные исследовательские процедуры. Также мы присоединили к себе Усольскую центральную районную больницу, это поможет усольчанам, в первую очередь, получить высококвалифицированную медицинскую помощь быстрее и ближе».

При этом главврачи подчеркнули, что во время процессов укрупнения и реорганизации не был уволен ни один медицинский работник, сокращения коснулись исключительно административно-хозяйственного персонала. В результате всех оптимизационных мероприятий только в Коми-Пермяцком округе планируется экономить 51 млн 192 тыс. руб. в год. По словам Сергея Лопатина, эти деньги будут направлены на повышение оплаты труда медицинских работников, на улучшение материально-технической базы и медицинской помощи в целом. Уже сейчас заработная плата врачей в Кудымкарском районе составляет 51 тыс. руб. (32 тыс. руб. в 2017 году), среднего медперсонала — 23 тыс. руб. (18 тыс. руб. в 2017 году).

В Березниках же планируется сэкономить на обслуживании неиспользуемых помещений, которые будут переданы в муниципальную собственность. «Только на налогах и теплоснабжении мы сэкономим по этому году порядка 16,5 млн руб.», — сообщил Михаил Суханов.

«Новый компаньон»