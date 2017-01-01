Завтра в Прикамье проверят системы экстренного оповещения

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17 апреля, в Пермском крае пройдёт комплексная техническая проверка региональной, местных и локальных систем оповещения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН).

При включении сирен, производственных, транспортных гудков или иных сигналов, являющихся способами передачи единого предупредительного сигнала «Внимание всем!», жителям Пермского края для прослушивания экстренного сообщения предлагается включить телеканал «Россия-1» или радиоканал «Радио России».

«Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие», — подчёркивают в краевом управлении МЧС. Проверка проходит в преддверии весеннего половодья и пожароопасного сезона. Граждан, услышавших сигнал, звук сирен или речевое оповещение, просят сохранять спокойствие.