В учениях над Пермским краем примут участие более полусотни боевых самолётов В Прикамье для участия в начавшемся учении переброшено звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из Красноярского края

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в дневных и ночных учениях будут задействованы более 50 единиц авиатехники и более 200 человек лётного и технического состава. Экипажи истребителей МиГ-31БМ из Красноярского и Пермского краев, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 из Челябинской области выполнят дозаправку топливом в воздухе. Воздушный танкер Ил-78 одновременно заправит сразу два самолета в горизонтальном полёте и в развороте. Для этого пилотам нужно на высоте от 4500 метров при скорости 550 км/ч приблизиться к топливозаправщику на расстояние 10-15 м, контактировать выпущенной штангой с конус-датчиком заправщика, и выдержать данную дистанцию до полной перекачки топлива.

Отметим, дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов лётной подготовки.