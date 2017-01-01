Алексей Пушков оказался втрое богаче Андрея Климова Члены Совета федерации от Пермского края отчитались о доходах за прошлый год

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Так Алексей Пушков, представляющий в верхней палате краевое заксобрание, в 2017 году заработал 17 млн 190 тыс. 984 руб. 40 коп. У него в собственности числятся две квартиры площадью 195,70 кв. м. и 136,10 кв. м., автомобили «Ягуар XJ» и «Мерседес E220» и два гаража площадью 13,2 кв. м. каждый. Годовой заработок жены господина Пушкова составил 228 тыс. 462 руб. 68 коп., за ней числится квартира площадью 93,50 кв. м., а также дачный земельный участок (3000 кв. м.) и недостроенный жилой дом (1052 кв. м.).

Представитель исполнительной власти Пермского края в Совфеде Андрей Климов задекларировал годовой доход в размере 5 млн 110 тыс. 343 руб. 34 коп. Сенатор владеет тремя земельными участками (1500 кв. м. и два по 299 кв. м.), двумя летними садовыми домиками площадью 81 кв. м., квартирой площадью 148,60 кв. м. Андрей Климов задекларировал автомобиль «Фольцваген Туарег». Жена Андрея Климова в 2017 году заработала 227 тыс. 494 руб. 62 коп. В собственности у неё находятся земельный участок площадью 1500 кв. м. и квартира площадью 41,40 кв. м.