В Прикамье ожидается холодная неделя По данным ГИС-Центра ПГНИУ, на погоду повлияют два арктических вторжения

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Первое вторжение началось ещё в ночь на понедельник. В результате к утру температура воздуха понизилась до -2…-7°. Днём максимальная температура составит от -1° по северу до +3…+4° по югу края, в Перми будет не выше +3°.

Ночь на 17 апреля ожидается малооблачной и очень холодной для второй половины апреля. Минимальная температура на большей части края составит -5…-10°, по северу — до -12…-15°. В Перми похолодает до -10°. Днём во вторник ожидается малооблачная погода без осадков, с температурой 0…+5° (в Перми до +4°).

Ночью на 18 апреля также будет безветренно, малооблачно и холодно. Минимальная температура в северной и восточной части края снова окажется около и ниже -10°, в Перми — -6...-8°. Днём с Европейской части России начнётся поступление более теплого воздуха, и температура повысится до +4…+9° по краю и до +6..+8° в Перми.

Самым тёплым днём на этой неделе станет четверг. Ночная температура ожидается в пределах -3…+3°. Днём потеплеет до +8..+13°, в Перми максимальная температура может превысить +10°. Однако затем кратковременное потепление сменится резким похолоданием, и 20 апреля температура даже днём не превысит 0°.