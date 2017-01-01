Подведены итоги первого тура конкурса артистов балета «Арабеск» Во второй тур прошло 10 участников из Перми

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Фото: Никита Чунтомов

Завершился первый тур 15-го юбилейного конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск». За три дня работы жюри отсмотрело выступления 111 артистов из 15 стран мира. Во второй тур прошли 77 участников. Конкурсные показы второго тура начинаются сегодня, 15 апреля.

Отметим, Россию на конкурсе представляет 67 человек, из них 18 пермяков — два артиста Пермского театра оперы и балета и 16 учащихся Пермского хореографического училища.

Леонора Куватова, главный балетмейстер Башкирского театра оперы и балета, член жюри конкурса «Арабеск»:

— Это замечательно, что этот конкурс проходит, потому что имеют возможность приехать и показать себя артисты, в том числе, из региональных театров, а выступить перед таким авторитетным жюри дорогого стоит. Я пока не хочу давать оценку участникам, впереди ещё много показов, но хочу заметить, что подкупает их молодость, энергия, стремление совершенствоваться, желание расти и развиваться.

В первом туре, который проходил с 12 по 14 апреля, артисты исполняли сольные номера или дуэты. За выход в следующий тур в младшей группе боролись 32 человека, в старшей — 79. В результате во второй тур прошли 77 человек, из них 10 участников из Перми.

Морихиро Ивата, художественный руководитель балета Бурятского театра оперы и балета, член жюри конкурса «Арабеск»:

— Участники очень талантливые, очень способные. Конечно, они очень нервничают и, возможно, некоторые могли бы выступить лучше, если бы не волновались. Но, к сожалению, шанс один, и это тоже элемент профессиональной подготовки — умение взять себя в руки и справиться с эмоциями. Впереди, думаю, очень острая борьба, поскольку у всех хорошая подготовка. Тот, кто сумеет собраться и раскрыть все свои возможности, тот победит.

Конкурсные показы второго тура начинаются с 15 апреля и будут проходить также в течение трёх дней в 12:00 и 18:00. Участники могут исполнять номера как классической, так и современной хореографии. Кроме того, в рамках второго тура 19 апреля пройдёт конкурс современной хореографии, в котором перед жюри выступят как участники основной программы, так и танцовщики, специализирующиеся только на contemporary. Свои работы представят как исполнители, так и хореографы.

Третий тур конкурса состоится 20 апреля и будет состоять из двух просмотров: утреннего (в 12:00) и вечернего (в 18:00). По условиям конкурса, участники третьего тура должны будут исполнить две вариации или па-де-де хореографов XIX–XXI веков. Имена победителей станут известны в день торжественного закрытия конкурса — 21 апреля.

Напомним, наблюдать за состязанием артистов балета могут все желающие. Второй и третий туры конкурса будут транслироваться на сайте театра. Третий тур и закрытие конкурса покажет инфоканал «Дом.ru Гид». Закрытие конкурса также будет транслировать телеканал «Ветта 24», сообщают в Пермском театре оперы и балета.

Конкурс артистов балета «Арабеск» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края и департамента культуры и молодежной политики Перми, генеральный партнёр — группа организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.



