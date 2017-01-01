Пермь написала Тотальный диктант-2018 В акции приняло участие более трёх тысяч человек

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Сегодня, 14 апреля, в Перми в шестой раз состоялся Тотальный диктант. По словам координатора акции Евгении Катаевой, на 40 площадках краевой столицы свою грамотность проверили порядка трёх тысяч человек.

В этом году участники писали текст писательницы из Казани Гузели Яхиной, лауреата премии «Большая книга». Текст состоит из трёх частей: «Утро», «День» и «Вечер». Пермяки писали вторую часть — «День».

Кроме традиционных площадок в вузах и библиотеках в этом году диктант можно было написать в приюте для кошек «Матроскин» и Ботаническом саду ПГНИУ. Также впервые к диктанту присоединились исторический парк «Россия — моя история» и штаб фонда «Дедморозим», который недавно переехал по новому адресу — Горького, 60, и Почта России.

Кроме этого, в 2018 году акция по проверке грамотности пришла и к тем, у кого есть огромное желание проверить себя, но нет возможности попасть на площадку. Текст Гузели Яхиной написали в геронтологическом центре, в онкоцентрах и в колонии для несовершеннолетних.

На одной из площадок диктанта, в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, участие в акции принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья подчеркнул значимость акции для поддержания уровня грамотности. «В наше время писать большие тексты ручкой непросто, потому что мы всё больше печатаем на компьютерной клавиатуре. Эта акция — отличная возможность проверить себя», — прокомментировал губернатор.

Напомним, результаты будут известны после 20 апреля. Их можно будет узнать на сайте или прийти на встречу, где филологи смогут дать свои комментарии. Церемония награждения «отличников» запланирована на 26 апреля.

Отметим также, что в 2018 году к акции «Тотальный диктант» присоединилось более 1000 городов России и мира. Кроме того, в этом году диктант писали в горах Кавказа, в Антарктиде и на Международной космической станции.