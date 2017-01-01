«Рубин» разгромил «Амкар» в Перми Первый весенний матч на своём поле обернулся для «красно-чёрных» провалом

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Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Сегодня, 14 апреля, «Амкар» принимал на поле стадиона «Звезда» казанский «Рубин». Матч 26-го тура Чемпионата РФПЛ стал первой весенней игрой, которую пермская команда сыграла на своём поле – стадион «Звезда» был допущен для проведения соревнования лишь на этой неделе.

Тревожные звонки для «Амкара» начались уже в первую десятиминутку – слишком легко казанцам удавались разрезающие передачи в штрафную и забросы мяча за спины защитников, но первый гол в ворота пермяков пришёл с углового – на 24-й минуте Нобоа подал на дальнюю штангу, и Сердар Азмун, оторвавшись от защитников, головой отправил мяч в ворота. Выручить «Амкар» Артур Нигматуллин не смог.

Второй мяч в сетку ворот пермяков был забит через 15 минут – Нобоа с центра поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Азмун вновь оказался быстрей обороны «Амкара» и в касание отправил мяч в ворота. На перерыв пермяки ушли, проигрывая два мяча.

«Амкар» было сложно обвинить в отсутствии желания спасти игру. В первой половине второго тайма пермяки включили высокий прессинг и перевели игру на половину поля соперника, один за другим пробивали стандарты, имели свои моменты, но реализовать их не смогли.

Во второй половине второго тайма «Рубин», воспользовавшись усталостью хозяев, отодвинул игру от своих ворот и поставил точку в матче – на 77 минуте Ивелин Попов отдал точный пас на правый угол штрафной площади Артура Нигматуллина, Олег Кузьмин пробил в дальний угол ворот, и мяч в итоге вновь оказался в сетке. Итог матча – 0:3.

Проиграв матч 26-го тура, «Амкар» с 28 очками оказался на 12-й строчке таблицы РФПЛ. Ближайшую игру пермская команда проведёт уже в среду – 18 апреля «красно-черные» в Москве сыграют перенесённый матч 23-го тура против ЦСКА.

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