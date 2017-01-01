Старшеклассники со всей России посетили объекты пермских нефтяников Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае посетили 100 старшеклассников со всей России в рамках проекта «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В рамках проекта международного Ломоносовского клуба делегация старшеклассников совершила турне под названием «Ломоносовский обоз» и посетила производственные объекты крупных промышленных городов Урала. По программе путешествия, которое составило в общей сложности 1224 км, ребята побывали в 5 регионах и 14 населённых пунктах. Участникам проекта показали ведущие промышленные производства, познакомили с вузами и возможными будущими работодателями, а также знаменитыми жителями в местах остановок.

В столице Прикамья, которая стала финальной точкой на карте познавательного визита, участникам продемонстрировали нефтегазовую вертикаль и весь процесс от добычи нефти до сбыта нефтепродуктов, рассказали о процессах переработки и инновациях, научно-техническом развитии лукойловских предприятий, работе с молодёжью и перспективах развития отрасли в регионе.

«Мы проехали по всему Уралу — Тюмень, Тобольск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил — и, конечно, не могли обойти стороной Пермь с её промышленным потенциалом. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» ребята своими глазами увидели, как добывается нефть, ощутили всю силу инноваций лукойловцев на АЗС нового поколения, а на заводе — масштаб производства. Тёплый приём и насыщенная программа пермских нефтяников запомнятся нам надолго», — сказал организатор проекта Владимир Скрипниченко.

Самое значимое событие для участников «Ломоносовского обоза» прошло в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Там состоится публичная защита творческих работ участников — лучших презентаций. Победители получили от пермских лукойловцев подарки, а также каски нефтяников.

Отметим, международный Ломоносовский клуб — это общественная организация, созданная при поддержке общественных деятелей, политиков, ученых и предприятий с целью поддержки талантливой молодёжи.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»