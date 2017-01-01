Пермский край заинтересовал инвесторов из Японии

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 13 апреля, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с представителями японской инвестиционной компании «Yunika Corporation». В мероприятии также приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, представители правительства региона и руководство строительно-инвестиционной комапнии «Девелопмент-Юг».

Отметим, ключевой опыт «Yunika Corporation» связан с инвестициями в недвижимость и управлением крупными коммерческими объектами.Основным направлением деятельности является девелопмент недвижимости.

На встрече глава региона представил инвестиционный потенциал Пермского края, отметив, в частности, промышленный сектор: нефтеперерабатывающие и химические предприятия, машиностроительный и лесоперерабатывающий комплексы края. «Имеется серьёзный сектор сельского хозяйства и производства пищевой продукции. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие большого числа связей с соседними субъектами — всё это формирует мощную экономику», — сообщил Максим Решетников.

Президент «Yunika Corporation» Мотохико Исодзаки рассказал об интересах компании в сфере развития девелопмента в регионе. Топ-менеджер сообщил, что компания готова инвестировать в крупные долгосрочные инфраструктурные проекты и строительство.

Стороны обсудили также возможные варианты сотрудничества. По словам президента СИК «Девелопмент-Юг» Сергея Иванова, это могут быть проекты полной реконструкции центра Перми, промзон, комплексной застройки города. Подробности топ-менеджер раскрывать не стал, сказав, что «не хотел бы опережать события».

«Встреча была для меня очень информативной. Я надеюсь, что я смог передать своё желание развиваться и работать в данном регионе», — подытожил господин Исодзаки.

Губернатор Прикамья, со своей стороны, пообещал японской компании всестороннюю поддержку и максимально комфортные для инвестиций условия.

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