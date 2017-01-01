На День города в Перми выступит певица Ёлка

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми продолжается подготовка к грядущему 295-летию города. В этом году праздничные мероприятия пройдут в концепции «Пермь. Без пяти триста», напоминая о грядущей дате, сообщают в городском Агентстве социокультурных проектов.

На эспланаде появятся интерактивные зоны, соответствующие городской инфраструктуре: от «Парка детства» до «Городского стадиона», которые отразят современную жизнь в Перми. Пространство у Театра-Театра превратится в площадь искусств, на которой будет установлен масштабный сценический комплекс. С самого утра и до позднего вечера на главной сцене будут представлены различные виды искусства: кино, театр, опера, балет, музыка и т.д. В течение дня на эспланаде состоятся сразу несколько фестивалей различной тематики: от уличной культуры и спорта до киноискусства.

Карнавальное шествие «Пермское яркое» в этом году пройдет в вечернее время. Одними из главных «коробок» станут «Добрая Пермь» и «Семейная Пермь» — в них смогут принять участие все желающие жители города и края. В честь Года театра в России будет представлена «Театральная Пермь» и другие тематические коробки.

Всего к Дню города в Перми запланировано 178 праздничных мероприятий, главным из которых станет концерт певицы Елизаветы Иванцив более известной под псевдонимом Ёлка.