Жители Прикамья бесплатно съездят к Мемориалу памяти у Екатеринбурга

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17 мая состоится поездка жителей Пермского края на 12-ый километр Московского шоссе вблизи Екатеринбурга, где находится захоронение около 20 тыс. расстрелянных в 1937-1938 годах уральцев.

Бесплатное мероприятие ежегодно организует Пермское краевое отделение общества «Мемориал» при финансовой поддержке администрации губернатора региона.

«Поездка всегда является поводом для просветительской работы, знакомства и общения людей одной судьбы. По ходу движения её участники смотрят видеофильмы, посвящённые истории политических репрессий в Прикамье. Экскурсоводы — а ими выступают сотрудники и волонтёры общества «Мемориал» — рассказывают и о Мемориальном комплексе на 12-м километре Московского тракта — ведь почти все участники поездки едут помянуть своих родных и близких, расстрелянных в 1937-1938 годах», — объясняют в пермском «Мемориале».

По приезду на комплекс пройдёт короткий митинг, возложение венков и цветов к подножию большого мемориального креста, к другим знакам, символизирующим память о жертвах террора.

Подать заявку на участие в поездке жители края могут в краевой Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, пермяки — в районных филиалах общества «Мемориал» и в центральном офисе организации до 11 мая 2018 года.