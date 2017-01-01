Профессионалы оценили «эспланаду будущего» Вячеслав Торчинский представил проект благоустройства городской эспланады профессиональному сообществу

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Фото: Сергей Федосеев

Совещание у министра культуры Пермского края было небольшим, но представительным. Присутствовали архитекторы старшего поколения Геннадий Игошин и Виктор Щипалкин, главный архитектор города Дмитрий Лапшин, художник Юрий Лапшин, ивент-менеджер Олег Ощепков, директор компании «Парк-Пермь» Анастасия Ефремова и главный инженер Пермблагоустройства Матвей Чувашов. Архитекторы-разработчики из компании «ТехДорГрупп» показали «товар лицом»: не только эскизы, но и 3D-визуализацию «эспланады будущего».

Фото: Сергей Федосеев

Вячеслав Торчинский пояснил, что речь идёт о том, чтобы 68-й квартал – городская эспланада от Дома Советов до ул. Попова – был притягательным и функциональным круглый год: и тогда, когда там проходят массовые мероприятия, и в остальное время. Кроме того, этот участок эспланады должен быть специально «заточен» под проведение фестивалей и других событий. «Мы каждый раз, когда строим ледовый городок, устанавливаем там 20 опор освещения. Всё это должно быть стационарно», – считает министр, поднаторевший в проведении массовых мероприятий. По его словам, вагончики для администрации городка и артистических гримёрных и будки-туалеты смотрятся не лучшим образом, а выстраивать каждый раз пункты проката спортивного снаряжения и кафе, а потом их сносить – хлопотно и расточительно. Проект благоустройства эспланады, созданный ООО «ТехДорГрупп», учёл все эти пожелания.

Как известно, в центре нижней, наиболее просторной части этого квартала эспланады будет плоский светомузыкальный фонтан. Вокруг него – искусственные холмы, на уступах которых будут расположены сидения для зрителей, а в откосах – сервисные помещения. Кроме того, проект подразумевает систему озеленения и сеть аллей, «пиксельные» газоны, разнообразную уличную мебель – скамейки, качели, а в верхней части эспланады, примыкающей к Дому Советов, смотровую площадку, она же беседка.

Четыре входа на территорию парка спроектированы на его углах. По словам Торчинского, это наиболее безопасная схема трафика, так как именно там расположены пешеходные переходы через окружающие квартал улицы.

Фото: Сергей Федосеев

Участники совещания оценили проект очень положительно. Геннадий Игошин сказал, что, хотя он закоренелый атеист, но за этот проект готов поставить свечку в храме. К нему присоединился Юрий Лапшин, который так и сказал: «Присоединяюсь к вам со своей свечкой!» Правда, оба высказали опасения, как бы стройка не затянулась, не превратилась в долгострой.

Фото: Сергей Федосеев

Были и конструктивные замечания. Геннадий Игошин считает – и с этим мнением солидарны большинство собравшихся, – что проекту не хватает дизайна, что он слишком безлико-универсальный и недостаточно пермский. Архитектор предложил поставить в парке памятники Строганову (правда, не уточнил, которому) и Карлу Модераху, а также перенести на его территорию из Мотовилихи пермскую Царь-пушку.

Фото: Сергей Федосеев

Его коллега Виктор Щипалкин сказал, что сложно оценивать проект, пока не появится его проработка для зимних месяцев. Как убирать снег с холмов? Вручную, механизированно или вообще оставлять? Он, как и Игошин, покритиковал проект с точки зрения дизайна: по его мнению, современные технологии позволяют сделать консольные структуры, такие, как запланированная смотровая площадка, безопорными, как бы летящими – это более эффектно.

Фото: Сергей Федосеев

Художник Юрий Лапшин хотел бы видеть стратегию развития этого пространства, его «идеологическую составляющую».

Фото: Сергей Федосеев

Все эксперты очень интересовались техническими деталями: как будет существовать парк во время ливня, как быть с перепадами высот. Существующими в этом квартале, учли ли разработчики, что под землёй течёт забранная в трубу речка Пермянка, и т.д. Подробно отвечал главный инженер предприятия Пермблагоустройство Матвей Чувашов, который объяснил, что при проектировании фонтана и окружающего пространства были учтены ошибки, сделанные у Театра-Театра. Территория вокруг фонтана будет в форме плоской чаши, вся вода будет собираться в бункере фонтана и перерабатываться. Это касается и ливневых стоков. На амфитеатр и входные группы вода из фонтана попадать не будет.

Главный архитектор города Дмитрий Лапшин рассказал, как будет решаться проблема парковок. Эспланаду чуть-чуть «подрежут» со стороны ул. Петропавловской, чтобы там благоустроить и увеличить количество парковочных мест, а также проложить непрерывный тротуар. Кроме того, предполагается построить парковки на нескольких ближайших перекрёстках, перенести поближе автобусную остановку и создать дополнительные пешеходные переходы на соседних улицах, может быть, даже подземные.

Фото: Сергей Федосеев

Очень высоко оценил проект благоустройства эспланады Олег Ощепков. По его словам, это проект европейского уровня, его главный плюс – возможность быстрой и лёгкой трансформации для проведения событий разного формата, а также зонирование территории для разных групп посетителей: предусмотрены интересы и мам с колясками, и молодёжи, и пенсионеров. Известный рекламщик, ресторатор и ивент-менеджер предложил провести конкурс для разработки внутренних малых архитектурных форм, которые украсят и «индивидуализируют» территорию. «Светильник должен быть не функциональным устройством, а объектом для сэлфи!» – считает Ощепков.

Эта идея всем очень понравилась. При всеобщем одобрении решили приурочить конкурс к открытию парка. По словам Вячеслава Торчинского, было бы очень неплохо закончить все работы к следующему Дню города.

Министр счёл совещание продуктивным и предложил проводить подобные встречи регулярно, обсуждая различные аспекты уже начавшейся стройки с профессиональным сообществом.