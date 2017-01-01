В Перми открылся инновационный класс для онкобольных детей

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В четверг, 12 апреля, в Детском онкогематологическом центре краевой детской клинической больницы прошло открытие инновационного учебного класса.

Теперь учебный класс оснащен современным компьютерным оборудованием. Там появилась новая интерактивная доска, 16 планшетов, образовательные компьютерные программы последних версий и многое другое. Всё это поможет онкобольным детям успешно учиться, выходить на связь с учителем, работать в группе с другими ребятами и удаленно выполнять задания.

По словам сооснователя и руководителя проекта «УчимЗнаем» Сергея Шариков, педагоги и врачи не должны позволить тяжёлой болезни перевернуть жизнь ребёнка и его семьи.

«Получение образования в условиях стационара медицинского учреждения — это не только конституционное право ребёнка, но и возможность чувствовать ритм повседневности, видеть позитивные жизненные цели и стремиться к выздоровлению. Здорово, что теперь и в Пермском крае детишки с онкозаболеванием это ощутят».

Учебный класс открыла министр образования Пермского края Раиса Кассина. Она провела для детей урок краеведения и с помощью большой интерактивной доски показала фотографии самых красивых и интересных мест Пермского края.

«Конечно, очень больно и страшно, когда дети болеют. Но мы должны вселить в них надежду на счастливое и здоровое будущее. С помощью таких проектов, детишки поймут, что жизнь продолжается и они смогут преодолеть заболевание. Благодаря новому классу ребята нашего края не будут отставать от своих одноклассников, а, возможно, и обгонят их», — отметила Раиса Кассина.

Напомним, проект «УчимЗнаем» появился в начале 2014 года для полноценного обучения детей, болеющих тяжелыми заболеваниями и вынужденных в течение длительного времени находиться в стационарах. Проект реализуется в 12 регионах страны.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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