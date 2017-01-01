Падение столба на Компросе не удивило пермяков Это не единственная покосившаяся опора контактной сети на главном проспекте города

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Фото: Сергей Федосеев

Столб контактной сети МУП «Пермгорэлектротранс» на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко повалился на проезжую часть сегодня около четверти двенадцатого. Он перекрыл движение по Компросу. К счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Фото: Сергей Федосеев

Падение одного столба на Комсомольском проспекте серьёзно затруднило движение во всём центре Перми — автомобили и автобусы были вынуждены объезжать этот участок по Сибирской, из-за чего встали в пробках все перпендикулярные улицы, движение троллейбусов остановилось.

Фото: Сергей Федосеев

На место прибыли аварийные бригады МУП «Пермгорэлетротранс» и службы энергохозяйства. Хмурые мужчины в грязной одежде охали и матерились, но отказываясь комментировать ситуацию для СМИ. Впрочем, вероятная причина падения столба была видна невооружённым глазом — его основание насквозь проржавело.

Фото: Сергей Федосеев

Падению столба на Комсомольском проспекте нисколько не удивилась пенсионерка Елена Ивановна. «В последнее время даже нечему удивляться. Редко что ли такое происходит? Где-то торговые центры сгорают, а у нас вот столб упал. Самое главное, что он никого не задавил. И на том спасибо», — сказала «Новому компаньону» пермячка.

Фото: Сергей Федосеев

Молодая гостья из Уфы по имени Аделя призналась, что побаивается падения столбов. «Когда я езжу в автобусах или троллейбусах, я часто думаю, а если вот этот столб сейчас упадёт прямо на меня. А потом думаю: «Нет, этого не может быть, ведь государство же о нас заботится, оно же строит всё правильно и надёжно. А потом смотрю вот на такие ситуации и думаю: «Вот те на. Вот те и государство!»

Аделя

Фото: Сергей Федосеев

«Совершенно обычная история, ничего удивительного», — говорит, разглядывая упавший столб, житель одного из домов на Комсомольском проспекте Николай. Если посмотреть на чётную и нечётную стороны домов, мне кажется они воюют и обстреливают друг-друга по ночам. Печально, что Компрос находится в таком состоянии. Может быть, этот упавший столб заставит кого-то задуматься, что пора приводить в порядок главную улицу города».

Николай

Фото: Сергей Федосеев

Движение автомобильного транспорта по Комсомольскому проспекту было восстановлено в 13:20. Столб демонтировали и к 15.30 вывезли с Комсомольского проспекта. «На падение столба могли повлиять как внешние, так и внутренние факторы. Причины устанавливаются», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Пермгорэлектротранса». Сегодня ночью предприятие поставит на место упавшего столба новую опору.

Фото: Сергей Федосеев

Однако от падения любого другого столба на Комсомольском проспекте никто не застрахован. Некоторые опоры уже покосились, а почва у их основания «вспучилась», что зафиксировал фотограф нашего издания.