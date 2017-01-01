Очереди в пермские детсады хотят сократить с помощью безработных мам

Мэрия Перми разработала порядок организации семейных дошкольных групп при муниципальных детских садах


Наталья Тимофеева
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дети

Проект постановления, размещённый на сайте горадминистрации, касается организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений муниципальных детсадов. В документе говорится, что семейные группы нужны, чтобы дошкольники получали образовательные услуги даже при отсутствии мест в муниципальных детских садах в микрорайоне проживания. Также семейные группы позволят получать дошкольное образование детям с проблемами в здоровье и развитии, а безработным мамам обеспечат официальное трудоустройство.

Родители смогут организовать семейную группу при наличии не менее трёх детей дошкольного возраста. Воспитателем может стать любая пермячка, имеющая соответствующее педагогическое образование и медицинскую книжку с прохождением профилактического осмотра. Её примут на работу в муниципальный детский сад  и заключат с ней трудовой договор. Так как семейная группа подотчётна заведующей детского сада, воспитательница обязана руководствоваться Уставом учреждения, его внутренними локальными актами, должностной инструкцией, а также приказами, распоряжениями, рекомендациями руководителя детского сада. Добавим, что воспитателем при желании также может стать и мужчина.

Семейные группы создаются дома у родителя-воспитателя. При этом жилое помещение должно соответствовать всем требованиям санитарных норм, пожарной безопасности и т.д. Дети в семейную группу зачисляются на основании списков для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, сформированных районным отделом образования по месту проживания.

В документе прописано, что образование детей должно вестись согласно государственному стандарту. Часть занятий с детьми в семейной группе, а также праздники и развлечения могут проводиться в помещениях детского сада с участием других его сотрудников. Еду можно готовить в жилом помещении, в котором работает семейная группа, или доставлять из пищеблока детского сада. Смена и стирка белья производится в прачечной муниципального учреждения или обслуживающей его организацией. На время отпуска или болезни воспитателя дети будут распределяться в группы детского сада или из них сформируют отдельную группу.

Финансирование семейной группы и оплата труда воспитателя осуществляется из расчёта количества детей по нормативам, установленных для муниципального детского сада. Размер родительской платы за содержание ребёнка в семейной группе составит столько же, сколько в муниципальном детском саду. При этом родители, чьи дети зачислены в семейную группу, имеют такое же право на получение льгот и компенсации части внесённой родительской платы как, если бы их дети посещали обычный детский сад.

Чтобы создать семейную группу, родители, которые хотят стать воспитателями, должны будут представить в департамент соответствующее заявление, справку о составе семьи, копии паспорта, документа о педагогическом образовании или повышении квалификации, а также документа, подтверждающего наличие жилищных условий, подходящих для открытия семейной группы. Если комиссия, в которую входят представители краевого МЧС, Роспотребнадзора, департамента образования и сотрудники детского сада, на базе которого планируется открыть семейную группу, не найдёт нарушений, начальник департамента издаст приказ о создании группы.

Семейная группа будет закрыта в случаях, если численность детей в группе окажется менее трёх человек, при возникновении неблагоприятных условий для содержания, воспитания, образования детей, а также, если об этом попросит сам воспитатель.

Сейчас проект постановления администрации города находится на стадии обсуждения. Антикоррупционная экспертиза завершится 18 апреля. 

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