В Заксобрании Прикамья могут увеличить число депутатов, работающих на постоянной основе

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Предполагается, что проект закона рассмотрят в первом чтении уже 19 апреля.

Фракция «Единая Россия» вновь внесла на рассмотрение краевого парламента законопроект, предусматривающий увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе. Как сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» руководитель фракции «Единой России» Юрий Борисовец, количество депутатов, получающих зарплату, увеличится с 21 до 24. Одна ставка отойдёт «Справедливой России» как самой малочисленной фракции. Вторая — председателю экономического комитета заксобрания Татьяне Миролюбовой. Вопрос по третьей пока не решён. «Сейчас эта ставка остаётся у „Единой России«, но не исключено, что мы её передадим», — пояснил депутат.

По данным издания, «Единая Россия» может поделиться ставкой с фракцией одной из оппозиционных партий — ЛДПР или КПРФ. Руководители фракций ЛДПР и КПРФ Олег Постников и Владимир Корсун сообщили, что если «Единая Россия» откажется от ставки в пользу их партий, то они найдут ей применение.

Напомним, в марте фракция «Единой России» выходила с инициативой увеличить число депутатов, работающих на постоянной основе, на одну ставку. Предполагалось, что вакантное место займёт Татьяна Миролюбова, покинувшая в феврале пост декана экономического факультета ПГНИУ. Однако перед пленарным заседанием проект был отозван, так как оппозиционные фракции согласились поддержать законопроект, только если получат ставки для своих депутатов.

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