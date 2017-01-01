Долги работникам муниципальных предприятий Губахи выплатили благодаря прокуратуре

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Три муниципальных унитарных предприятий Губахи задолжали своим работникам свыше 1,5 млн. рублей — заработную плату за январь 2018 года не получили 106 сотрудников МУП «Стройсервис», МУП «Тепловые сети Нагорнский» и МУП «ЖКХ Тепловодосервис».

По результатам проверки прокуратура Губахи внесла представления главе городской администрации Николаю Лазейкину и руководителям МУПов-должников, в отношении предприятий за невыплату заработной платы были возбуждены дела об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования должностные лица и руководители предприятий привлечены к дисциплинарной ответственности. Постановлениями Государственной инспекцией труда в Пермском крае юридические лица привлечены к административным штрафам, общая сумма которых составила 55 тыс. рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В настоящее время задолженность по заработной плате перед всеми работниками погашена в полном объеме.