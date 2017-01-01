В Пермском крае открылся первый межрайонный онкоцентр

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Сегодня, 12 апреля, начал свою работу первый межрайонный онкоцентр — филиал Пермского краевого онкологического диспансера, расположенный Кунгурской центральной районной больнице.

Филиал будет обеспечивать базовой специализированной помощью онкопациентов, проживающих на территории Березовского, Кишертского, Ординского, Уинского, Суксунского, Октябрьского и Кунгурского районов. Общее количество прикрепленного в этих территориях населения составляет около 210 тыс. человек.

На данный момент доступен только амбулаторный приём врача-онколога и выездных узких специалистов краевого онкодиспансера. В сентябре планируется открыть процедурный кабинет и дневной стационар, чтобы обеспечить базовое лечение онкологических пациентов.

По словам главврача Пермского краевого онкологического диспансера Вадима Плотникова, основная задача — увеличить доступность онкологической помощи для больных, живущих на отдалённых территориях. «Раньше многим пациентам приходилась ездить в Пермь и для подтверждения диагноза, и для получения лечения, и для контроля хода лечения. Благодаря Кунгурскому филиалу 2,5 тыс. пациентов, состоящие сейчас на учёте у нас в диспансере, получат возможность наблюдаться и получать базовое лечение максимально близко к месту жительства. Еще одна немаловажная задача — максимально сократить время от момента постановки диагноза до начала лечения», — пояснил Вадим Плотников.

Напомним, всего в 2018 году в Пермском крае появится семь межрайонных онкологических центров (филиалов онкологического диспансера). Этой весной должны открыться центры в Краснокамске и Чайковском, осенью — в Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края