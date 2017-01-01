В Перми дополнительно отремонтируют четыре дорожных участка

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Фото: Константин Долгановский

По информации Министерства транспорта Пермского края, при реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) образовалась экономии средств. В связи с этим в Пермской агломерации будет отремонтировано большее количество автомобильных дорог, сообщают в пресс-службе администрации главы региона.

По словам министра транспорта Прикамья Николая Уханова, экономия в объёме 50 млн руб. образовалась по итогам заключения муниципальных контрактов с подрядчиками, выигравшими аукционы на ремонт дорожных объектов. Городская администрация предложила дополнительно отремонтировать в 2018 году четыре дорожных участка: ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Чернышевского, ул. 25-го Октября от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького и транспортную развязку на ул. Набережной в Орджоникидзевском районе краевой столицы.

В мэрии Перми объяснили выбор участков тем, что все они имеют большой трафик движения: «За осенне-зимний период дорожное полотно основательно разрушилось, поэтому ремонт здесь необходим».

Предложения городской администрации направлены в Министерство транспорта Пермского края как куратору приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» для их дальнейшего согласования с Федеральным дорожным агентством.

Отметим, ранее Минтрансом сообщалось, что ремонтные работы в рамках реализации программы «БКД» в 2018 году начнутся в июне. Объезд гарантийных объектов, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, запланирован на вторую половину апреля после установления благоприятных погодных условий.