Пермские предприниматели пройдут бесплатное обучение у ведущих бизнес-экспертов Сбербанк и Google при поддержке краевых властей запустили на территории региона программу для действующих и начинающих предпринимателей

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Фото: Наталья Тимофеева

Обучающий курс призван увеличить процент выживаемости компаний и количество начинающих предпринимателей. Министр инвестиционного развития Пермского края Максим Колесников пояснил, что действующим бизнесменам не хватает лайфхаков, а желающие открыть бизнес часто отказываются от этой идеи, так как не верят в свои силы. По словам вице-президента, руководителя дирекции GR Сбербанка Андрея Шарова, после завершения курса «Бизнес-класс» каждый третий предприниматель расширил свой бизнес и создал новые рабочие места, а каждый пятый «новичок» открыл своё дело.

Курс длится пять месяцев. При регистрации в программе участники могут выбрать направление обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». Каждое из направлений учитывает основные интересы и потребности предпринимателей.

Программа доступна в двух режимах: «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий, дополнительных материалов. Второй также включает в себя очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия пройдут в Перми. Их смогут посетить самые активные участники режима «интенсив».

По завершению программы опытные предприниматели освоят новейшие методики и инструменты развития бизнеса, а начинающие — получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела. Материалы курса разработаны ведущими бизнес-экспертами.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич отметила, что для прохождения модулей достаточно 1-3 часа в неделю и доступ в интернет. При этом все темы курса придётся проходить последовательно. По её словам, это поможет даже «опытным» предпринимателям, которые уверены в своих знаниях по той или иной теме, обнаружить свои ошибки.

Каждый, кто прошёл курс и успешно сдал итоговый тест, получит электронный сертификат, подтверждающий обучение. Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться бонусами от Сбербанка и Google.

Проект «Бизнес класс» уже реализуется в 36 регионах России. К концу 2018 года их количество вырастет до 45. Вместе с Пермским краем к проекту присоединились Удмурсткая республика и Кировская область. Чтобы записаться на курс, необходимо зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.