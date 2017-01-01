В Перми впервые представят вертолётный двигатель местной разработки 19-20 апреля в Перми пройдёт масштабное деловое мероприятие региона — Пермский инженерно-промышленный форум

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По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, в этом году форум будет посвящён не только общим вопросам, но решению конкретных задач: «Программа форума учитывает три основных направления развития нашей промышленности: повышение производительности труда, кооперация, цифровизация производства. В прошлые годы мы говорили по большей части в целом о промышленной политике, в этом году поговорим о решении конкретных задач. В этом году увеличиваем практическую ценность форума. В частности, соберёмся с советом директоров промышленных предприятий в расширенном составе, обсудим первые итоги по программе повышения производительности труда и большую программу по цифровизации производства».

О ходе подготовки к мероприятию доложил заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. По его словам, отличительной особенностью форума станет работа выездных площадок: «На базе «ПНППК» состоится конференция по быстрореагирующему производству; в Краснокамске пройдёт выездной аудит «Краснокамской фабрики деревянной игрушки» на предмет резервов повышения производительности труда; на вокзале Пермь-1 — презентация потребностей АО «РЖД» в продукции пермских предприятий в сфере железнодорожной техники».

Кроме того, параллельно с деловой программой форума будет работать выставочная площадка, на которой впервые представят ракетный двигатель РД 275, авиационный двигатель ПД-14 и вертолётный двигатель ВК-800СВ, который ранее не выставлялся. Также будет представлена экспозиция крупнейших партнёров форума — ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Метафракс», АО «Вертолёты России», ПАО «Сибур».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края