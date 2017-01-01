Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 13 апреля

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Одно дыхание с балетом. На Гран-при «Арабеска-2018» претендуют более 200 танцоров со всех концов мира.

Егор Заворохин: «Занятия спортом должны быть доступны каждому». Прикамье берёт курс на развитие массового спорта.

Возвращение Ледохода. В Перми воскресили старинную традицию.

Под надёжной защитой. Власти Прикамья определили приоритеты социальной политики в регионе.

Молодёжь меняет стиль города. В Анапе завершила работу образовательная смена программы «Городская среда — территория развития».

Профессия со школьной скамьи. Бизнес инвестирует в одарённых учеников пермских школ.

Каникулы с умом. Совсем немного осталось ждать самого долгожданного времени года — лета.

Пришла пора принятия решения. В Перми открываются пункты выдачи сертификатов в детские лагеря.

Как отметим «майские»?.. Пермь готовится к Первомаю и Дню Победы.

Цветущий город. В юбилейный год на пермских улицах появятся новые зелёные насаждения.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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