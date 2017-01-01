В Прикамье началась диагностика домов-интернатов для детей с инвалидностью

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Фото: фонд «Дедморозим»

В детских домах-интернатах началась масштабная диагностика детей с инвалидностью, сообщает благотворительный фонд «Дедморозим».

Сейчас более 250 детей прошли современную диагностику, которая поможет в их развитии. На основании полученных данных специалисты «Центра комплексной реабилитации инвалидов» и домов-интернатов разработают систему помощи, которая будет готовить детей к самостоятельной жизни. Обследование проходит уже второй месяц в рамках проекта «Вернуть будущее», который реализует фонд «Дедморозим» при поддержке Фонда президентских грантов.

Отметим, в Пермском крае существует два дома-интерната для детей с инвалидностью — в Осе и посёлке Рудничный. В них проживает 267 детей с тяжелыми проблемами здоровья. Параллельно с диагностикой ведущие специалисты «Центра комплексной реабилитации инвалидов» проводят семинары для сотрудников интернатов. Их обучают специфике размещения детей в инвалидных креслах, кормления детей с проблемами здоровья и коммуникации.

«В детских домах-интернатах не хватает врачей ЛФК, реабилитологов, дефектологов, воспитателей, которые могли бы развивать лежачих детей — работать с каждым ребенком, без длительного перерыва на время летних каникул. Руководители учреждений при поддержке специалистов «Центра комплексной реабилитации инвалидов» подсчитывают, сколько и каких сотрудников не хватает для полноценной поддержки детей. Эти данные нужны, чтобы у интернатов появилась возможность повлиять на ситуацию и помогать детям качественнее», — пояснила директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли.