Максим Решетников напишет Тотальный диктант в педуниверситете

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Фото: Константин Долгановский

14 апреля в 13.00 пермяки проверят уровень своей грамотности. Участником акции станет и губернатор Пермского края Максим Решетников, который вместе с другими пермяками напишет Тотальный диктант на площадке ПГГПУ, сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, в этом году участников ждёт текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа «Зулейха открывает глаза», лауреата премии «Большая книга». Текст состоит из трёх частей: «Утро», «День» и «Вечер». Пермякам предстоит писать вторую часть, «День». Все три фрагмента войдут в новое, ещё не опубликованное произведение Гузель Яхиной под названием «Дети мои». На книжных полках роман появится только в мае.