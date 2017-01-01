Стабильный рост и эффективное внедрение технологий Березниковский «Азот» подвёл итоги десятилетней работы в холдинге «УРАЛХИМ»

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Сегодня, 12 апреля, прошла большая пресс-конференция руководства филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», на которой были подведены итоги 10 лет работы предприятия в составе Объединенной химической компании «УРАЛХИМ».

На пресс-конференции выступил директор филиала «Азот» Андрей Семенюк, главный инженер филиала Александр Исаченков и заместитель директора филиала по экономике и финансам Екатерина Матвиенко. Андрей Семенюк огласил ключевые показатели деятельности предприятия за прошедшее десятилетие. Так, уровень производства вырос на 32%, составив в 2017 году 2 млн 258 тыс. тонн продукции. Общая сумма инвестиций в модернизацию и ремонты превысила 15 млрд руб.

Важнейшим показателем стабильности и развития предприятия в «УРАЛХИМе» считают уровень заработной платы сотрудников и вложения в социальную сферу. Средняя заработная плата за десятилетний период выросла в 4,1 раза — с 13,5 тыс. руб. в 2007 году до 54,9 тыс. руб. в 2017 году. Социальные инвестиции выросли в 3,2 раза — с 59 млн руб. в 2007 году до 190 млн руб. в прошлом году.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Наши сотрудники — ключевой ресурс стабильной работы и развития предприятия. Именно от уровня компетентности и профессионализма азотчиков зависят высокие производственные показатели предприятия, уверенное внедрение новых технологий и инноваций, которое невозможно без высококвалифицированных специалистов. Именно поэтому компания «УРАЛХИМ» системно вкладывает очень серьёзные средства не только в производство, но и в персонал, развивает деятельность собственного учебного центра, поддерживает социальную инфраструктуру в Березниках.

Кроме итогов десятилетия, были анонсированы планы на 2018 год. Программа развития и ремонтов филиала «Азот» в текущем году составляет порядка 2 млрд руб., которые будут направлены на модернизацию ключевых производственных подразделений. Одним из важных проектов 2018 года является модернизация автоматической системы управления производством (АСУТП) в цехе аммиака 1Б. По словам главного инженера завода Александра Исаченкова, этот проект знаменует смену технологического уклада управления производством и принципиально влияет на стабильность и бесперебойность работы ключевого цеха.

Подводя итоги пресс-конференции, руководство филиала «Азот» ещё раз подчеркнуло основную стратегию развития филиала в Березниках — стабильный рост и эффективное внедрение новых технологий в производстве минеральных удобрений.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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